В Турции при пожаре на парфюмерной фабрике погибли 6 человек

В турецкой провинции Коджаели произошел сильный пожар на фабрике по производству парфюмерии, в результате которого погибли шесть человек, еще двое пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, инцидент произошел в промышленной зоне района Диловасы. По предварительным данным, все погибшие - сотрудники предприятия.

Губернатор провинции Ильхами Акташ заявил журналистам, что возгорание полностью ликвидировано, а причины трагедии устанавливаются.