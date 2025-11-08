Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Турции при пожаре на парфюмерной фабрике погибли 6 человек

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 12:30
    В Турции при пожаре на парфюмерной фабрике погибли 6 человек

    В турецкой провинции Коджаели произошел сильный пожар на фабрике по производству парфюмерии, в результате которого погибли шесть человек, еще двое пострадали.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, инцидент произошел в промышленной зоне района Диловасы. По предварительным данным, все погибшие - сотрудники предприятия.

    Губернатор провинции Ильхами Акташ заявил журналистам, что возгорание полностью ликвидировано, а причины трагедии устанавливаются.

    Türkiyədə ətir fabrikindəki yanğın nəticəsində 6 işçi həlak olub

