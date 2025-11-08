В Турции при пожаре на парфюмерной фабрике погибли 6 человек
В регионе
- 08 ноября, 2025
- 12:30
В турецкой провинции Коджаели произошел сильный пожар на фабрике по производству парфюмерии, в результате которого погибли шесть человек, еще двое пострадали.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, инцидент произошел в промышленной зоне района Диловасы. По предварительным данным, все погибшие - сотрудники предприятия.
Губернатор провинции Ильхами Акташ заявил журналистам, что возгорание полностью ликвидировано, а причины трагедии устанавливаются.
Последние новости
12:56
Фото
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
12:55
Зеленский: В результате атаки ВС РФ один человек погиб, 11 раненыВ регионе
12:52
Видео
Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада в БакуВнешняя политика
12:49
Азербайджанская нефть незначительно подорожалаЭнергетика
12:47
Фото
В освобожденном Джебраиле прошли торжества в честь 5-й годовщины ПобедыВнутренняя политика
12:45
Житель Баку: Дети должны знать, что эта победа - триумф всего азербайджанского народаВнутренняя политика
12:43
Фото
Вице-премьер ОАЭ прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
12:34
Антониу Кошта: Окно возможностей для климатических действий стремительно закрываетсяCOP29
12:33