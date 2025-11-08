İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Türkiyədə ətir fabrikindəki yanğın nəticəsində 6 işçi həlak olub

    Region
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:15
    Türkiyədə ətir fabrikindəki yanğın nəticəsində 6 işçi həlak olub

    Türkiyənin Kocaeli vilayətində ətir fabrikində yanğın baş verib.

    "Report"un "TRT Haber"ə istinadən məlumatına görə, Kocaelinin Dilovası rayonunda baş verən yanğın nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb.

    Həlak olanların fabrikin işçiləri olduğu bildirilir.

    Şəhər valisi İlhami Aktaşın jurnalistlərə açıqlamasına görə, artıq yanğın söndürülüb.

