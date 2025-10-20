В Турции при опрокидывании автобуса погиб один, пострадали 32 человека
В регионе
- 20 октября, 2025
- 01:13
В результате опрокидывания автобуса в провинции Денизли на юго-западе Турции погиб один, пострадали 32 человека.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.
На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, травмированных доставили в близлежащие больницы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Последние новости
01:13
В Турции при опрокидывании автобуса погиб один, пострадали 32 человекаВ регионе
00:47
Ферстаппен выиграл Гран-при США "Формулы 1"Формула 1
00:26
Трамп назначил своим спецпредставителем по Ираку бизнесмена СаваюДругие страны
00:03
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения ЗангиланаВнутренняя политика
00:00
Проходит пять лет со дня освобождения ЗангиланаВнутренняя политика
23:54
Армия Израиля возобновила соблюдение режима прекращения огня в ГазеДругие страны
23:37
Часть Билясувара осталась без светаПроисшествия
23:33
МИД: Турция продолжит содействовать благополучию турок-киприотовВ регионе
23:26