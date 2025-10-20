Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Турции при опрокидывании автобуса погиб один, пострадали 32 человека

    В регионе
    • 20 октября, 2025
    • 01:13
    В Турции при опрокидывании автобуса погиб один, пострадали 32 человека

    В результате опрокидывания автобуса в провинции Денизли на юго-западе Турции погиб один, пострадали 32 человека.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

    На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, травмированных доставили в близлежащие больницы.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Türkiyədə avtobusun aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, 32 nəfər yaralanıb

