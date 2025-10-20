В Турции при опрокидывании автобуса погиб один, пострадали 32 человека

В результате опрокидывания автобуса в провинции Денизли на юго-западе Турции погиб один, пострадали 32 человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, травмированных доставили в близлежащие больницы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.