Türkiyədə avtobusun aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, 32 nəfər yaralanıb
Region
- 19 oktyabr, 2025
- 21:13
Türkiyənin Denizli vilayətində avtobusun aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, 32 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisə Buldan rayonunda qeydə alınıb.
Əraziyə xilasedicilər, təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb olunub.
Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Son xəbərlər
22:00
Ərdoğan: ŞKTR-in suverenlik hüququnu müdafiəyə davam edəcəyikRegion
21:56
Sibiqa Fidanı Ukrayna və ABŞ liderləri arasındakı görüşün nəticələri barədə məlumatlandırıbDigər ölkələr
21:40
Sahibə Qafarova PAİ Baş katibi ilə görüşübXarici siyasət
21:22
Dövlət Bağçalı: ŞKTR parlamenti təcili Türkiyəyə birləşməyə qərar verməlidirRegion
21:14
ŞKTR-dəki prezident seçkilərində Tufan Erhürman qalib gəlib - YENİLƏNİB-4Digər ölkələr
21:13
Türkiyədə avtobusun aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, 32 nəfər yaralanıbRegion
21:05
Gəncədə bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənibHadisə
20:57
Foto
Sahibə Qafarova: İnanırıq ki, Yaxın Şərq Sülh Sammitinin nəticələri regiona davamlı sülh gətirəcəkMilli Məclis
20:51