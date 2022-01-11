В Турции предупредили граждан об опасности цунами

Сильное землетрясение потрясло средиземноморское побережье Кипра.

Сильное землетрясение потрясло средиземноморское побережье Кипра.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Толчки ощущались в Мерсине, Анталии, Адане, Конье и других турецких городах.

Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) заявило, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 04:07 по местному времени.

Профессор Йылдызского технического университета Шюкрю Эрсой предупредил об опасности цунами. По его словам, землетрясения магнитудой 6 и более представляют угрозу цунами. Если это произойдет, то нанесет серьезный ущерб региону.

Отмечается, что подземные толчки вызвали тревогу у жителей Турции, некоторые из которых покинули свои дома.

Глубина эпицентра составила 5,06 километра.