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В Турции после разрушительных землетрясений арестовали более 340 человек

В Турции после разрушительных землетрясений арестовали более 340 человек Число арестованных по обвинению в мародерстве и нарушении правил строительства после землетрясений в Турции превысило 340 человек.
В регионе
22 февраля 2023 г. 16:45
В Турции после разрушительных землетрясений арестовали более 340 человек

Число арестованных по обвинению в мародерстве и нарушении правил строительства после землетрясений в Турции превысило 340 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал TRT.

По его данным, в результате инициированных главными прокуратурами 11 провинций, пострадавших в результате землетрясений, расследований были установлены 564 подозреваемых в нарушении правил строительства зданий, обрушившихся в результате подземных толчков. По меньшей мере 160 из них были арестованы. Остальные находятся в розыске.

В рамках расследования дел о мародерстве было выявлено 282 подозреваемых, 181 из них арестован.

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Версия на английском языке Over 340 arrested in Türkiye after devastating earthquakes

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