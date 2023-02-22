В Турции после разрушительных землетрясений арестовали более 340 человек

Число арестованных по обвинению в мародерстве и нарушении правил строительства после землетрясений в Турции превысило 340 человек.

Число арестованных по обвинению в мародерстве и нарушении правил строительства после землетрясений в Турции превысило 340 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал TRT.

По его данным, в результате инициированных главными прокуратурами 11 провинций, пострадавших в результате землетрясений, расследований были установлены 564 подозреваемых в нарушении правил строительства зданий, обрушившихся в результате подземных толчков. По меньшей мере 160 из них были арестованы. Остальные находятся в розыске.

В рамках расследования дел о мародерстве было выявлено 282 подозреваемых, 181 из них арестован.