В Турции подтвердили готовность принять участие в любом задании по обеспечению мира в Газе

Турецкие военные готовы принять участие в любом задании по обеспечению мира в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил в пятницу представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк.

"Вооруженные силы Турции с их опытом в установлении и поддержании мира готовы к любой задаче, которую поставят перед ними", - сказал он в ответ на вопрос, присоединятся ли турецкие военные к деятельности целевой рабочей группы по Газе.