    В Турции подтвердили готовность принять участие в любом задании по обеспечению мира в Газе

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 16:25
    В Турции подтвердили готовность принять участие в любом задании по обеспечению мира в Газе

    Турецкие военные готовы принять участие в любом задании по обеспечению мира в секторе Газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил в пятницу представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк.

    "Вооруженные силы Турции с их опытом в установлении и поддержании мира готовы к любой задаче, которую поставят перед ними", - сказал он в ответ на вопрос, присоединятся ли турецкие военные к деятельности целевой рабочей группы по Газе.

