В Турции подтвердили готовность принять участие в любом задании по обеспечению мира в Газе
В регионе
- 10 октября, 2025
- 16:25
Турецкие военные готовы принять участие в любом задании по обеспечению мира в секторе Газа.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил в пятницу представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк.
"Вооруженные силы Турции с их опытом в установлении и поддержании мира готовы к любой задаче, которую поставят перед ними", - сказал он в ответ на вопрос, присоединятся ли турецкие военные к деятельности целевой рабочей группы по Газе.
Последние новости
17:01
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррельЭнергетика
16:56
ММ утвердил в первом чтении отмену ограничений на переизбрание главы Коллегии адвокатовМилли Меджлис
16:56
ММ в первом чтении принял поправки в закон "Об ипотеке"Милли Меджлис
16:49
Путин: Россия остается в рамках договоренностей, достигнутых с США на АляскеДругие страны
16:41
Фонд страхования вкладов принял около 24 тыс. обращений за 9 месяцевФинансы
16:40
СГБ: Стало сложнее сохранять баланс между безопасностью и правами человекаИКТ
16:36
Рашад Азизов: Надо создавать фильмы, отражающие победу азербайджанской армииИскусство
16:36
Эльгин Абдуллаев: Необходимы особые требования к биометрической информацииИКТ
16:35