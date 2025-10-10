Zeki Aktürk: Türkiyə Qəzzada sülhün təmin edilməsində iştiraka hazırdır
Region
- 10 oktyabr, 2025
- 16:50
Türkiyə hərbçiləri Qəzza zolağında sülhün təmin edilməsi üzrə istənilən tapşırıqda iştirak etməyə hazırdırlar.
"Report"un "Hürriyet"ə istinadən məlumatına görə, bunu Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Zeki Aktürk bəyan edib.
O, Türkiyə hərbçilərinin Qəzza üzrə xüsusi işçi qrupunun fəaliyyətinə qoşulub-qoşulmayacağı ilə bağlı suala cavab olaraq bildirib ki, Silahlı Qüvvələr sülhün təmin edilməsi üzrə istənilən tapşırığa hazırdır.
