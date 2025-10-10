İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Zeki Aktürk: Türkiyə Qəzzada sülhün təmin edilməsində iştiraka hazırdır

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 16:50
    Zeki Aktürk: Türkiyə Qəzzada sülhün təmin edilməsində iştiraka hazırdır

    Türkiyə hərbçiləri Qəzza zolağında sülhün təmin edilməsi üzrə istənilən tapşırıqda iştirak etməyə hazırdırlar.

    "Report"un "Hürriyet"ə istinadən məlumatına görə, bunu Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Zeki Aktürk bəyan edib.

    O, Türkiyə hərbçilərinin Qəzza üzrə xüsusi işçi qrupunun fəaliyyətinə qoşulub-qoşulmayacağı ilə bağlı suala cavab olaraq bildirib ki, Silahlı Qüvvələr sülhün təmin edilməsi üzrə istənilən tapşırığa hazırdır.

