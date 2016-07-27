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    В Турции планируют аннулировать военно-судебную систему

    В военной сфере будут сохранены только административные суды

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Турции планируется аннулирование военно-судебной системы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, после попытки государственного переворота в Турции начата деятельность в связи с изменениями в Конституции.

    В сообщении говорится, что в военной сфере будут сохранены только административные суды.

    Наряду с этим, предусмотрено изменение формы управления Вооруженными силами Турции и назначение на руководящие должности гражданских лиц. Генштаб ВС Турции не будет передан в ведомство министерства национальной обороны и Администрации президента. Однако планируется передача подведомственного ему жандармейского командования в ведомство министерства внутренних дел, а Командования военно-воздушными, военно-морскими и сухопутными войсками  - в ведомство министерства национальной обороны.

    Также планируется исключение из Конституции статьи о Национальном совете безопасности и формирование отдельного закона под названием "Технический совет",  и тем самым, создание условий для контроля над Вооруженными силами Турции и изменение формы управления Верховного совета судей и прокуроров. В этом направление целесообразным считается объединение Верховного и Кассационного судов и создание Верховного апелляционного суда, повторное определение сроков полномочий членов Конституционного суда с учетом опыта стран Евросоюза. 

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