В Турции планируют аннулировать военно-судебную систему

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Турции планируется аннулирование военно-судебной системы.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, после попытки государственного переворота в Турции начата деятельность в связи с изменениями в Конституции.

В сообщении говорится, что в военной сфере будут сохранены только административные суды.

Наряду с этим, предусмотрено изменение формы управления Вооруженными силами Турции и назначение на руководящие должности гражданских лиц. Генштаб ВС Турции не будет передан в ведомство министерства национальной обороны и Администрации президента. Однако планируется передача подведомственного ему жандармейского командования в ведомство министерства внутренних дел, а Командования военно-воздушными, военно-морскими и сухопутными войсками - в ведомство министерства национальной обороны.

Также планируется исключение из Конституции статьи о Национальном совете безопасности и формирование отдельного закона под названием "Технический совет", и тем самым, создание условий для контроля над Вооруженными силами Турции и изменение формы управления Верховного совета судей и прокуроров. В этом направление целесообразным считается объединение Верховного и Кассационного судов и создание Верховного апелляционного суда, повторное определение сроков полномочий членов Конституционного суда с учетом опыта стран Евросоюза.