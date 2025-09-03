В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человек

В Шанлыурфе (Турция) пассажирский автобус опрокинулся на трассе Шанлыурфа–Газиантеп недалеко от района Суруч.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в результате происшествия 27 человек получили ранения.

Согласно информации, водитель потерял управление, и автобус перевернулся.

На место ЧП прибыли пожарные и жандармерия. Пострадавшие получили первую помощь и были доставлены в больницы Шанлыурфы и Низипа.

Автобус следовал из Вана в Хатай, в нем находились 43 человека, включая водителя.

Начато расследование ДТП.