    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человек

    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 11:02
    В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человек

    В Шанлыурфе (Турция) пассажирский автобус опрокинулся на трассе Шанлыурфа–Газиантеп недалеко от района Суруч.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в результате происшествия 27 человек получили ранения.

    Согласно информации, водитель потерял управление, и автобус перевернулся.

    На место ЧП прибыли пожарные и жандармерия. Пострадавшие получили первую помощь и были доставлены в больницы Шанлыурфы и Низипа.

    Автобус следовал из Вана в Хатай, в нем находились 43 человека, включая водителя.

    Начато расследование ДТП.

    Турция автобус ДТП
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 27 nəfər xəsarət alıb
    Английская версия Английская версия
    Passenger bus overturns in Türkiye, injuring about 30 people

    Последние новости

    11:26

    Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвое

    Инфраструктура
    11:23

    Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:12

    В России военный самолет совершил аварийную посадку

    Другие страны
    11:10

    Назначен новый советник министра здравоохранения

    Здоровье
    11:09

    ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациям

    Финансы
    11:09

    В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погиб

    В регионе
    11:02

    В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человек

    В регионе
    10:53

    Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясения

    Другие страны
    10:52

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду золотых слитков

    Бизнес
    Лента новостей