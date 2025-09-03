В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человек
В регионе
- 03 сентября, 2025
- 11:02
В Шанлыурфе (Турция) пассажирский автобус опрокинулся на трассе Шанлыурфа–Газиантеп недалеко от района Суруч.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в результате происшествия 27 человек получили ранения.
Согласно информации, водитель потерял управление, и автобус перевернулся.
На место ЧП прибыли пожарные и жандармерия. Пострадавшие получили первую помощь и были доставлены в больницы Шанлыурфы и Низипа.
Автобус следовал из Вана в Хатай, в нем находились 43 человека, включая водителя.
Начато расследование ДТП.
