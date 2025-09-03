Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 27 nəfər xəsarət alıb

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Şanlıurfada (Türkiyə) sərnişin avtobusu Şanlıurfa-Qaziantep yolunda aşıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 27 nəfər yaralanıb.

    Məlumata görə, qəza sürücünün idarəetməni itirməsi səbəbindən baş verib.

    Xəsarət alanlara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra onlar Şanlıurfa və Nizip xəstəxanalarına çatdırılıblar.

    Vandan Hataya gedən avtobusda sürücü də daxil olmaqla 43 nəfər olub.

    Qəzanın başvermə səbəbləri araşdırılır.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человек
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Passenger bus overturns in Türkiye, injuring about 30 people

