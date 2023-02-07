В Турции объявлено чрезвычайное положение в зоне бедствия

В Турции объявлено чрезвычайное положение в зоне бедствия.

В Турции объявлено чрезвычайное положение в зоне бедствия.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства сообщил, что чрезвычайное положение будет действовать в течение трех месяцев в 10 провинциях страны.

"На территории затронутых катастрофой 10 провинций проживают порядка 13 млн человек", - подчеркнул президент.

"Мы столкнулись с одним из крупнейших бедствий не только в истории Турции, но и региона и мира в целом. Для работ в зоне бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур, персонал и техника", - отметил он.

Эрдоган также сказал, что поисково-спасательные мероприятия продолжаются ускоренными темпами.

Отметим, что в результате землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в Турции утром 6 февраля, 3 549 человек погибли , 22 168 получили ранения, в результате стихийного бедствия были разрушены 5 775 зданий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур в стране в память о погибших.