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    В Турции обезврежен террорист, пытавшийся атаковать здание разведслужбы

    Террорист, оснащенный поясом смертника, пытался проникнуть в здание MIT, однако охранявшие его полицейские открыли огонь

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Турции уничтожила террориста-смертника, готовившего атаку на здание местного отделения Национальной разведывательной организации (MIT) в городе Мерсин на юге страны, Report со ссылкой на DHA.

    Террорист, оснащенный поясом смертника, пытался проникнуть в здание MIT, однако охранявшие его полицейские открыли огонь.

    Ведутся работы по обезвреживанию взрывного устройства.

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