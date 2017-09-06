В Турции обезврежен террорист, пытавшийся атаковать здание разведслужбы

Террорист, оснащенный поясом смертника, пытался проникнуть в здание MIT, однако охранявшие его полицейские открыли огонь

6 сентября, 2017 12:07

https://report.az/storage/news/4ec9dc2d77497174484fca43645ec96b/6dd0dd74-630d-4eca-bb29-7e050a05f841_292.jpg Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Турции уничтожила террориста-смертника, готовившего атаку на здание местного отделения Национальной разведывательной организации (MIT) в городе Мерсин на юге страны, Report со ссылкой на DHA. Террорист, оснащенный поясом смертника, пытался проникнуть в здание MIT, однако охранявшие его полицейские открыли огонь. Ведутся работы по обезвреживанию взрывного устройства.