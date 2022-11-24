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В Турции началась сборка прототипа отечественного военного самолета

В Турции началась сборка прототипа отечественного военного самолета В Турции продолжается реализация проекта создания отечественного военного самолета пятого поколения, который планируется вывести из ангара 18 марта 2023 года.
В регионе
24 ноября 2022 г. 10:41
В Турции началась сборка прототипа отечественного военного самолета

В Турции продолжается реализация проекта создания отечественного военного самолета пятого поколения, который планируется вывести из ангара 18 марта 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, работы проводятся специалистами компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) в координации с Управлением оборонной промышленности Турции. К процессу привлечены более 13 тыс. специалитов.

"После того, как прототип будет выведен из ангара, начнутся наземные испытания. Самолет будет готовиться к первому полету", - заявил гендиректор компании TUSAŞ Темель Котил.

Сейчас проводится монтаж фюзеляжа и крыльев прототипа самолета. Прототип военного самолета будет полностью соответствовать международным стандартам. В процессе будут задействованы около 6 500 запасных частей и 30 различных подсистем.

Последующие этапы проекта будут реализованы в период до 2029 года.

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Версия на английском языке Turkiye starts assembling prototype of domestic military aircraft

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