В Турции начал действовать комендантский час в выходные дни

Частичный комендантский час вступил в силу в субботу вечером на всей территории Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Частичный комендантский час вступил в силу в субботу вечером на всей территории Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, жители района Чанкая в Анкаре соблюдают введенные новые ограничения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров 17 ноября заявил о возвращении к практике введения комендантского часа по выходным. Однако теперь он будет действовать в субботу и в воскресенье с 20 часов вечера до 10 утра.

С 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в Анкаре были усилены меры безопасности и контроля за соблюдением ограничений. На улицах Чанкаи через каждые пару километров встречаются полицейские посты, где сотрудники правопорядка проверяют у водителей документы и выясняют причину поездки.