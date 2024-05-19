Два человека погибли в тяжелом ДТП в Беларуси

В результате столкновения двух автомобилей в Минском районе Беларуси погибли два человека.
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Авария произошла на автодороге М4 Минск - Могилев, неподалеку от поселка Привольный Минского района. По предварительным сведениям, 33-летний водитель автомобиля Toyota двигался по встречной полосе, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Renault под управлением 32-летнего жителя Минска.
В результате столкновения обе машины загорелись. Водители погибли на месте происшествия.
По факту ведется расследование.