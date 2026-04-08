    В Турции ливни привели к гибели двух человек

    08 апреля, 2026
    В Турции ливни привели к гибели двух человек

    В Турции обильные дожди привели к летальным последствиям и нанесли значительный ущерб инфраструктуре ряда регионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в провинции Османие из-за последствий ливней погибли два человека.

    В районе Кадирли реки вышли из берегов, вызвав наводнение и сель. Под водой оказались несколько автомобилей.

    В районе Дюзичи разрушен мост через реку Деличай, из-за чего перекрыта дорога между кварталом Караджаоглан и деревней Гёллюлер.

    Негативные последствия непогоды зафиксированы также в Газиантепе и Шанлыурфе, где подтоплены улицы и затруднено движение транспорта.

    Местные власти призвали жителей соблюдать осторожность из-за риска наводнений, селей и оползней.

    По информации Haber Global, из-за поступления холодных воздушных масс с Балкан в 44 провинциях Турции ожидаются сильные осадки, местами снег. Главное управление метеорологии Турции предупредило о неблагоприятной погоде, в том числе в Стамбуле и Анкаре.

    В Турции ливни привели к гибели двух человек
    В Турции ливни привели к гибели двух человек
    В Турции ливни привели к гибели двух человек
    В Турции ливни привели к гибели двух человек
    В Турции ливни привели к гибели двух человек
    В Турции ливни привели к гибели двух человек
    В Турции ливни привели к гибели двух человек

    Ливни в Турции
    Türkiyədə güclü yağış səbəbindən 2 nəfər ölüb, avtomobilləri sel aparıb, infrastruktura ciddi ziyan dəyib
    Heavy rains in Türkiye kill two, cause widespread flooding

