В Турции ливни привели к гибели двух человек

В Турции обильные дожди привели к летальным последствиям и нанесли значительный ущерб инфраструктуре ряда регионов.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в провинции Османие из-за последствий ливней погибли два человека.

В районе Кадирли реки вышли из берегов, вызвав наводнение и сель. Под водой оказались несколько автомобилей.

В районе Дюзичи разрушен мост через реку Деличай, из-за чего перекрыта дорога между кварталом Караджаоглан и деревней Гёллюлер.

Негативные последствия непогоды зафиксированы также в Газиантепе и Шанлыурфе, где подтоплены улицы и затруднено движение транспорта.

Местные власти призвали жителей соблюдать осторожность из-за риска наводнений, селей и оползней.

По информации Haber Global, из-за поступления холодных воздушных масс с Балкан в 44 провинциях Турции ожидаются сильные осадки, местами снег. Главное управление метеорологии Турции предупредило о неблагоприятной погоде, в том числе в Стамбуле и Анкаре.