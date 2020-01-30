 Наверх

В Турции в связи с землетрясением собраны пожертвования на 22,7 млн манатов

В Турции из-за землетрясения собраны пожертвования на 22,7 млн AZN

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) назвало сумму пожертвований, собранных в ходе объявленной благотворительной кампании после землетрясений в городах Элазыг и Малатья. В общей сложности собрано 79,6 млн турецких лир (22,7 млн манатов). 

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, в результате кампании на объявленные банковские счета гражданами было перечислено 51,8 млн, а через смс-сообщения - 27,8 млн лир.

Напомним, что в результате произошедших ночью 24 января в городах Элазыг и Малатья подземных толчков силой 6,8 баллов погиб 41 человек, 45 человек извлекли из-под завалов живыми. 1 553 из 1 607 госпитализированных были выписаны, 7 из 54 продолжающих лечение больных находятся под строгим присмотром врачей. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!