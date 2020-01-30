В Турции в связи с землетрясением собраны пожертвования на 22,7 млн манатов

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) назвало сумму пожертвований, собранных в ходе объявленной благотворительной кампании после землетрясений в городах Элазыг и Малатья. В общей сложности собрано 79,6 млн турецких лир (22,7 млн манатов).

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, в результате кампании на объявленные банковские счета гражданами было перечислено 51,8 млн, а через смс-сообщения - 27,8 млн лир.

Напомним, что в результате произошедших ночью 24 января в городах Элазыг и Малатья подземных толчков силой 6,8 баллов погиб 41 человек, 45 человек извлекли из-под завалов живыми. 1 553 из 1 607 госпитализированных были выписаны, 7 из 54 продолжающих лечение больных находятся под строгим присмотром врачей.