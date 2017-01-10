В Турции именем посла России назван выставочный зал, где он был убит

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Именем убитого посла России в Турции Андрея Карлова назван выставочный зал Центра современного искусства в Анкаре, где 19 декабря на него было совершено покушение, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава муниципалитета района Чанкая Альпер Ташделен заявил, что убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России. "Терроризм - это преступление против всего человечества. Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", - заявил Ташделен.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.