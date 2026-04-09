В Турции еще 14 известных лиц привлечены к следствию по делу о наркотиках
В регионе
- 09 апреля, 2026
- 10:51
Правоохранители в Турции выдали ордер на задержание еще 14 известных лиц по статьям, связанным с наркотиками и психотропными веществами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
В числе подозреваемых актеры Бурак Дениз, Мерт Демир, Хафсанур Санджактутан, Серра Пиринч и др.
Из 14 подозреваемых 11 задержаны, двое находятся в бегах, а еще один, как установлено, находится за границей.
Напомним, два дня назад в рамках того же расследования был выдан ордер на задержание 9 лиц, включая пятерых представителей шоу-бизнеса.
