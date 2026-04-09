В Турции еще 14 известных лиц привлечены к следствию по делу о наркотиках

Правоохранители в Турции выдали ордер на задержание еще 14 известных лиц по статьям, связанным с наркотиками и психотропными веществами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

В числе подозреваемых актеры Бурак Дениз, Мерт Демир, Хафсанур Санджактутан, Серра Пиринч и др.

Из 14 подозреваемых 11 задержаны, двое находятся в бегах, а еще один, как установлено, находится за границей.

Напомним, два дня назад в рамках того же расследования был выдан ордер на задержание 9 лиц, включая пятерых представителей шоу-бизнеса.