В Турции двое рабочих погибли, зажатые под листом металла
В регионе
- 28 ноября, 2025
- 17:11
В промышленной зоне района Яхшихан турецкой провинции Кырыккале двое рабочих погибли, попав под трехтонный лист металла на заводе по производству промышленного оборудования.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате несчастного случая погибли 56-летний Мутлу Атай и 58-летний Текин Омай.
Согласно информации, рабочие залезли в котел компрессора для проведения сварочных работ и оказались заблокированы под трехтонным листом металла, когда он сместился.
По факту ведется расследование, причины инцидента выясняются.
Последние новости
17:59
В частной школе в Санкт-Петербурге обрушился потолокВ регионе
17:56
Нахчыванский госуниверситет обсуждает сотрудничество с вузами КитаяНаука и образование
17:51
Human Rights Watch внесен в список нежелательных организаций в РФВ регионе
17:49
Фото
Эмин Амруллаев: Азербайджан и Китай реализуют проект по цифровизации школ в НахчыванеНаука и образование
17:41
Видео
В Баку задержана женщина за кражу ювелирных украшений на 60 000 манатовПроисшествия
17:38
В Баку принят международный план по развитию цифровой доступностиИКТ
17:33
ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниямФинансы
17:28
Видео
По делу о пожаре в жилом комплексе в Гонконге арестовали восемь человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:22
Фото