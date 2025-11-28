Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Турции двое рабочих погибли, зажатые под листом металла

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 17:11
    В Турции двое рабочих погибли, зажатые под листом металла

    В промышленной зоне района Яхшихан турецкой провинции Кырыккале двое рабочих погибли, попав под трехтонный лист металла на заводе по производству промышленного оборудования.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате несчастного случая погибли 56-летний Мутлу Атай и 58-летний Текин Омай.

    Согласно информации, рабочие залезли в котел компрессора для проведения сварочных работ и оказались заблокированы под трехтонным листом металла, когда он сместился.

    По факту ведется расследование, причины инцидента выясняются.

    Турция завод несчастный случай смерть
    Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb

    Последние новости

    17:59

    В частной школе в Санкт-Петербурге обрушился потолок

    В регионе
    17:56

    Нахчыванский госуниверситет обсуждает сотрудничество с вузами Китая

    Наука и образование
    17:51

    Human Rights Watch внесен в список нежелательных организаций в РФ

    В регионе
    17:49
    Фото

    Эмин Амруллаев: Азербайджан и Китай реализуют проект по цифровизации школ в Нахчыване

    Наука и образование
    17:41
    Видео

    В Баку задержана женщина за кражу ювелирных украшений на 60 000 манатов

    Происшествия
    17:38

    В Баку принят международный план по развитию цифровой доступности

    ИКТ
    17:33

    ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям

    Финансы
    17:28
    Видео

    По делу о пожаре в жилом комплексе в Гонконге арестовали восемь человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:22
    Фото

    Египет может оказать поддержку Азербайджану в борьбе с минной угрозой

    Внутренняя политика
    Лента новостей