В Турции двое рабочих погибли, зажатые под листом металла

В промышленной зоне района Яхшихан турецкой провинции Кырыккале двое рабочих погибли, попав под трехтонный лист металла на заводе по производству промышленного оборудования.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате несчастного случая погибли 56-летний Мутлу Атай и 58-летний Текин Омай.

Согласно информации, рабочие залезли в котел компрессора для проведения сварочных работ и оказались заблокированы под трехтонным листом металла, когда он сместился.

По факту ведется расследование, причины инцидента выясняются.