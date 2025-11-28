Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb
Region
- 28 noyabr, 2025
- 16:45
Türkiyənin Kırıkkale əyalətinin Yahşıhan rayonundakı sənaye bölgəsində fəaliyyət göstərən fabrikdə kompressorda qaynaq zamanı iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.
Məlumata görə, onlar 56 yaşlı Mutlu Atay, 58 yaşlı Tekin Omaydır. Həlak olanlar qaynaq aparmaq üçün kompressor qazanının içərisinə giribmişlər.
Hadisənin səbəbi və şəraitlə bağlı araşdırma aparılır.
