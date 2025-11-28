İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb

    Region
    • 28 noyabr, 2025
    • 16:45
    Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb

    Türkiyənin Kırıkkale əyalətinin Yahşıhan rayonundakı sənaye bölgəsində fəaliyyət göstərən fabrikdə kompressorda qaynaq zamanı iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.

    Məlumata görə, onlar 56 yaşlı Mutlu Atay, 58 yaşlı Tekin Omaydır. Həlak olanlar qaynaq aparmaq üçün kompressor qazanının içərisinə giribmişlər.

    Hadisənin səbəbi və şəraitlə bağlı araşdırma aparılır.

