В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в Crocus

Иностранная разведка могла содействовать в подготовке теракта в Crocus City Hall.

Иностранная разведка могла содействовать в подготовке теракта в Crocus City Hall.

Как передает Report, об этом официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил в интервью телеканалу NTV.

"Речь идет об очень большом зале. Нужно знать, как туда попасть, нужен тот, кто покажет это. Представьте себе, нужно организовать группу приехавших с Ближнего Востока в поисках работы людей, и вдруг они оказываются профессионалами... Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки иностранного государства", - сказал политик.

Нападение на подмосковный концертный зал произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. В результате теракта погибли 143 человека.