В Турции арестованы граждане Ирана, перевозившие наркотики

В турецкой провинции Ушак в результате спецоперации задержаны граждане Ирана, подозреваемые в наркоторговле.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщило местное Управление по борьбе с наркотиками.

Согласно информации, у задержанных было обнаружено 1 кг 516 г метамфетамина. Части партии была обнаружена у них дома, а другую преступники пытались перевезти в своих желудках.

Отмечается, что операция была проведена на основании разведданных о доставке наркотиков из Ирана в Турцию. В результате наблюдения было установлено, что трое подозреваемых прибыли из Ирана в аэропорт Аднана Мендереса в Измире, после чего на такси направились в Ушак.

Задержанные были доставлены в больницу, где рентгеновское обследование выявило в их желудках капсулы с метамфетамином. Суд избрал в отношении граждан Ирана меру пресечения в виде ареста.