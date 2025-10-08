Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    В Турции арестованы граждане Ирана, перевозившие наркотики

    08 октября, 2025
    • 20:51
    В Турции арестованы граждане Ирана, перевозившие наркотики

    В турецкой провинции Ушак в результате спецоперации задержаны граждане Ирана, подозреваемые в наркоторговле.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщило местное Управление по борьбе с наркотиками.

    Согласно информации, у задержанных было обнаружено 1 кг 516 г метамфетамина. Части партии была обнаружена у них дома, а другую преступники пытались перевезти в своих желудках.

    Отмечается, что операция была проведена на основании разведданных о доставке наркотиков из Ирана в Турцию. В результате наблюдения было установлено, что трое подозреваемых прибыли из Ирана в аэропорт Аднана Мендереса в Измире, после чего на такси направились в Ушак.

    Задержанные были доставлены в больницу, где рентгеновское обследование выявило в их желудках капсулы с метамфетамином. Суд избрал в отношении граждан Ирана меру пресечения в виде ареста.

    Türkiyədə mədələrində narkotik maddə aşkarlanan İran vətəndaşları həbs edilib

