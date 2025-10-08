İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə mədələrində narkotik maddə aşkarlanan İran vətəndaşları həbs edilib

    Region
    • 08 oktyabr, 2025
    • 20:24
    Türkiyədə mədələrində narkotik maddə aşkarlanan İran vətəndaşları həbs edilib

    Türkiyənn Uşak əyalətində keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotik ticarəti ilə məşğul olduqları iddia edilən İranın üç vətəndaşının qaldığı evdən və mədələrindən bir kilo 516 qram metamfetamin aşkar edilib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı əyalətin Narkotiklə Mübarizə Şöbəsi yayıb.

    Bildirilib ki, İrandan Türkiyəyə narkotik maddə gətirildiyi barədə kəşfiyyat məlumatı əsasında əməliyyat keçirilib. Texniki və fiziki izləmə nəticəsində, İrandan İzmirin Adnan Menderes Hava Limanına gələn, oradan taksi ilə Uşaka keçdiyi müəyyən edilən üç şəxsin qaldıqları yer müəyyən edilib.

    Şübhəlilər xəstəxanaya aparılıb. Rentgen müayinələrində onların mədəsində kapsul içində gizlədilmiş metamfetamin aşkar edilib. İran vətəndaşları barəsində məhkəmə həbs qətimkan tədbiri seçib.

    İran Türkiyə metamfetamin
    В Турции арестованы граждане Ирана, перевозившие наркотики

    Son xəbərlər

    21:36

    Nazir: Böyük yarışların təşkili Azərbaycanın beynəlxalq idman qurumlarının etibarlı tərəfdaşı olmasının göstəricisidir

    Fərdi
    21:25

    Rusiya Ukraynada kömür emalı zavoduna hücum edib

    Digər ölkələr
    21:25

    Misir "HƏMAS"a silahları təhvil verməyi təklif etməyib

    Digər ölkələr
    21:07
    Video

    Azərbaycan Prezidenti Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    21:06

    İranda casusluqda ittiham olunan Fransa-Almaniya vətəndaşı sərbəst buraxılıb

    Region
    20:55

    Fərid Qayıbov Azərbaycan idmançılarının III MDB Oyunlarında çıxışını yüksək qiymətləndirib

    Fərdi
    20:40
    Foto

    Kürdəmirdə idarəetmədən çıxan avtomobil su kanalına düşüb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    20:33
    Foto

    Xəzəryanı ölkələrin HDQ komandanlarının görüşü keçirilib

    Hərbi
    20:24

    Türkiyədə mədələrində narkotik maddə aşkarlanan İran vətəndaşları həbs edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti