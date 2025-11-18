Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    В Турции арестованы 22 человека, подозреваемые в связях с FETÖ

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 09:46
    В Турции арестованы 22 человека, подозреваемые в связях с FETÖ

    В Турции арестованы 22 человека, подозреваемых в связях с террористической организацией FETÖ.

    Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, соответствующее решение принято прокуратурой Анкары.

    Среди арестованных есть военнослужащие и государственные служащие.

    FETO аресты Турция Анкара
    Türkiyədə aralarında hərbçilərin də olduğu 22 nəfər FETÖ ilə əlaqədə şübhəli bilinərək saxlanılıb

    Последние новости

    09:53

    Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на Исламиаде

    Индивидуальные
    09:52

    Джон Хербст: США поддерживают расширение формата C5+1 до C6+1 с участием Азербайджана

    Внешняя политика
    09:49

    Азербайджанская нефть торгуется у $68 за баррель

    Энергетика
    09:46

    В Турции арестованы 22 человека, подозреваемые в связях с FETÖ

    В регионе
    09:45

    В Азербайджане более 1 600 таксистов будут сдавать экзамен

    Наука и образование
    09:39

    Цена нефти марки Brent опустилась до $63,77 за баррель

    Энергетика
    09:36

    В Сумгайыте совершена кража с железной дороги на 67 тыс. манатов

    Происшествия
    09:35

    Хафиз Пашаев: Форумы мозговых центров - стимул для развития отношений Баку и Вашингтона

    Внешняя политика
    09:31

    В Шамахы мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей