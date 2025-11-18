В Турции арестованы 22 человека, подозреваемые в связях с FETÖ
В регионе
- 18 ноября, 2025
- 09:46
В Турции арестованы 22 человека, подозреваемых в связях с террористической организацией FETÖ.
Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, соответствующее решение принято прокуратурой Анкары.
Среди арестованных есть военнослужащие и государственные служащие.
Последние новости
09:53
Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на ИсламиадеИндивидуальные
09:52
Джон Хербст: США поддерживают расширение формата C5+1 до C6+1 с участием АзербайджанаВнешняя политика
09:49
Азербайджанская нефть торгуется у $68 за баррельЭнергетика
09:46
В Турции арестованы 22 человека, подозреваемые в связях с FETÖВ регионе
09:45
В Азербайджане более 1 600 таксистов будут сдавать экзаменНаука и образование
09:39
Цена нефти марки Brent опустилась до $63,77 за баррельЭнергетика
09:36
В Сумгайыте совершена кража с железной дороги на 67 тыс. манатовПроисшествия
09:35
Хафиз Пашаев: Форумы мозговых центров - стимул для развития отношений Баку и ВашингтонаВнешняя политика
09:31