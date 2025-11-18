İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Türkiyədə aralarında hərbçilərin də olduğu 22 nəfər FETÖ ilə əlaqədə şübhəli bilinərək saxlanılıb

    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 09:35
    Türkiyədə aralarında hərbçilərin də olduğu 22 nəfər FETÖ ilə əlaqədə şübhəli bilinərək saxlanılıb

    Türkiyədə FETÖ terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən 22 nəfər həbs edilib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ankara Baş Prokurorluğunda qərar qəbul edilib.

    Qeyd edilib ki, həbs edilənlər arasında hərbçilər və dövlət qulluqçuları da var.

    10:02

    AZAL 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin tezliyini artırır

    İnfrastruktur
    10:00

    Aqrar Xidmətlər Agentliyi SAT-1 serotipinə qarşı tədbirlərə başlayıb

    ASK
    10:00

    BİRMARKET-də ŞOOOK Cümə!

    Biznes
    09:52

    Sumqayıtda silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    09:48
    Foto

    İstanbulda TÜRKPA+ formatının yaradılması imkanları müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    09:46

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə sonuncu görüşlər baş tutacaq

    Futbol
    09:44

    Hafiz Paşayev: Beyin Mərkəzləri forumları Azərbaycan və ABŞ münasibətlərinin inkişafı üçün stimul olacaq

    Xarici siyasət
    09:43

    Hüquqşünaslıqla yanaşı bir neçə ixtisası bitirənlər də məhkəmə iclas katibi işləyə biləcəklər

    Hadisə
    09:42

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
