Türkiyədə aralarında hərbçilərin də olduğu 22 nəfər FETÖ ilə əlaqədə şübhəli bilinərək saxlanılıb
Region
- 18 noyabr, 2025
- 09:35
Türkiyədə FETÖ terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən 22 nəfər həbs edilib.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ankara Baş Prokurorluğunda qərar qəbul edilib.
Qeyd edilib ki, həbs edilənlər arasında hərbçilər və dövlət qulluqçuları da var.
