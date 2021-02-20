В Турции арестован один из главарей ПКК

Один из главарей террористической организации ПКК ​​​​​​​Ибрахим Парым (под кодовым именем "Лашер"), ответственный за сферу логистики структуры, арестован по решению суда Турции

Один из главарей террористической организации ПКК Ибрахим Парым (под кодовым именем "Лашер"), ответственный за сферу логистики структуры, арестован по решению суда Турции.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", террорист был схвачен в ходе операции турецких спецслужб в районе Синджар на северо-западе Ирака и доставлен в Турцию 10 февраля.

По завершению следственных мероприятий Парыма доставили в здание суда Анкары и арестован по обвинению в "причастности к вооруженной террористической организации".

На допросе боевик рассказал о террористической деятельности в рядах ПКК и ряде ее функционеров.

Террорист вступил в ряды ПКК в 2015 году.

Боевик разыскивался и по делам о разбое и торговле наркотиками.