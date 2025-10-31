Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Туле число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками возросло до четырех - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 09:59
    Четыре человека погибли, 19 человек пострадали в результате столкновения трамвая, двух маршруток и легковушки на Пролетарском мосту в Туле.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

    Один человек погиб, 18 пострадали в результате столкновения трамвая, двух пассажирских микроавтобусов и одного легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МВД.

    Tulada baş verən yol qəzasında ölənlərin sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

