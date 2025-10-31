В Туле число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками возросло до четырех - ОБНОВЛЕНО

Четыре человека погибли, 19 человек пострадали в результате столкновения трамвая, двух маршруток и легковушки на Пролетарском мосту в Туле.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

09:51

Один человек погиб, 18 пострадали в результате столкновения трамвая, двух пассажирских микроавтобусов и одного легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МВД.