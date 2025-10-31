В Туле число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками возросло до четырех - ОБНОВЛЕНО
В регионе
- 31 октября, 2025
- 09:59
Четыре человека погибли, 19 человек пострадали в результате столкновения трамвая, двух маршруток и легковушки на Пролетарском мосту в Туле.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Один человек погиб, 18 пострадали в результате столкновения трамвая, двух пассажирских микроавтобусов и одного легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МВД.
Последние новости
10:44
Фото
Госслужба: Универмаг "Москва" рискует утратить свою аутентичную ценностьKультурная политика
10:40
Нефть подешевела перед выходом данных о буровых установках в СШАЭнергетика
10:30
Виктор Ляшко: Хаб в Украине обеспечит выход азербайджанских компаний на рынки ЕвропыВнешняя политика
10:28
СМИ: США отменили встречу Трампа и Путина в БудапештеДругие страны
10:24
Дьёдонне Квебе-Кимпеле: Бельгийские колонизаторы применяли пытки и калечили детей в ДР КонгоВнешняя политика
10:16
Доллар подорожал к иене на данных о безработице в ЯпонииФинансы
09:59
Азербайджан и Всемирный банк обсудили инновационные модели экономического ростаИКТ
09:59
В Туле число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками возросло до четырех - ОБНОВЛЕНОВ регионе
09:56