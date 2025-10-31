Tulada baş verən yol qəzasında ölənlərin sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB
Region
- 31 oktyabr, 2025
- 10:15
Rusiyanın Tula şəhərində Proletarsk körpüsündə tramvay, iki sərnişin mikroavtobusu və bir avtomobilin toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.
Hadisə yerində təcili yardım xidmətləri işləyir. Qəzanın təfərrüatları araşdırılır.
Rusiyanın Tula şəhərində Proletarsk körpüsündə tramvay, iki sərnişin mikroavtobusu və bir avtomobilin toqquşması nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 18 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
