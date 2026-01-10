В территориальных водах Грузии задержан танкер под флагом Панамы
10 января, 2026
- 13:22
В территориальных водах Грузии задержан танкер под флагом Панамы за нарушение правил навигации.
Как сообщает грузинское бюро Report, сотрудники Департамента береговой охраны МВД Грузии задержали танкер CAMINERO под флагом Панамы, за нарушение правил навигации в территориальных водах страны.
По результатам расследования в отношении капитана судна, гражданина Турции, возбуждено административное производство на основании Кодекса об административных проступках Грузии.
Капитан оштрафован на сумму 15 тыс. лари (более $5,5 тыс.).
