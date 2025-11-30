Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Тегеране состоялась встреча Пезешкиана и Фидана

    В регионе
    • 30 ноября, 2025
    • 21:23
    Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял находящегося с визитом в этой стране министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    Как передает Report, об этом турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсети Х.

    Подробности встречи не раскрываются.

    Отметим, что ранее Х. Фидан провел встречи со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи и председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

