В Тегеране состоялась встреча Пезешкиана и Фидана
- 30 ноября, 2025
- 21:23
Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял находящегося с визитом в этой стране министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Как передает Report, об этом турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсети Х.
Подробности встречи не раскрываются.
Отметим, что ранее Х. Фидан провел встречи со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи и председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
