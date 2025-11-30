В Тегеране состоялась встреча Пезешкиана и Фидана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял находящегося с визитом в этой стране министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Как передает Report, об этом турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсети Х.

Подробности встречи не раскрываются.

Отметим, что ранее Х. Фидан провел встречи со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи и председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.