İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Tehranda Pezeşkianla Fidan arasında görüş olub

    Region
    • 30 noyabr, 2025
    • 20:56
    Tehranda Pezeşkianla Fidan arasında görüş olub

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bu ölkədə səfərdə olan Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanı qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə xarici siyasət idarəsinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    Görüşün təfərrüatları haqqında məlumat verilməyib.

    Qeyd edək ki, H. Fidan daha əvvəl iranlı həmkarı Abbas Əraqçi və İran parlamentinin sədri Məhəmməd Bağer Qalibaf ilə görüş keçirib.

    Hakan Fidan Məsud Pezeşkian Tehran gorus

    Son xəbərlər

    20:56
    Foto

    Tehranda Pezeşkianla Fidan arasında görüş olub

    Region
    20:52

    Starmer və Rütte Ukrayna ilə bağlı sülh danışıqlarının sürətləndiyini qeyd ediblər

    Digər ölkələr
    20:26

    Pərviz Şahbazov "OPEC+" ölkələrinin nazirlərinin 40-cı iclasında iştirak edib

    Energetika
    20:19

    "OPEC+" 2026-cı il üçün neft hasilatını sabit saxlamaq barədə qərar qəbul edib - YENİLƏNİB

    Energetika
    20:05

    Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdəki ikinci oyununda da məğlub olub

    Komanda
    19:57
    Video

    Mayamidə Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    19:42

    Kiyev XBKK-yə hücumlarla bağlı Astanaya cavab verib: Qazax xalqına dəyişməz hörmətimizi təsdiqləyirik

    Digər ölkələr
    19:34

    Çin raketi "Shi jian-28" eksperimental peykini orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    19:22

    WSJ: Trampın narkotrafikə qarşı mübarizəsi müdafiə startaplarının inkişafını stimullaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti