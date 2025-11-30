Tehranda Pezeşkianla Fidan arasında görüş olub
Region
- 30 noyabr, 2025
- 20:56
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bu ölkədə səfərdə olan Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanı qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə xarici siyasət idarəsinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Görüşün təfərrüatları haqqında məlumat verilməyib.
Qeyd edək ki, H. Fidan daha əvvəl iranlı həmkarı Abbas Əraqçi və İran parlamentinin sədri Məhəmməd Bağer Qalibaf ilə görüş keçirib.
Son xəbərlər
20:56
Foto
Tehranda Pezeşkianla Fidan arasında görüş olubRegion
20:52
Starmer və Rütte Ukrayna ilə bağlı sülh danışıqlarının sürətləndiyini qeyd ediblərDigər ölkələr
20:26
Pərviz Şahbazov "OPEC+" ölkələrinin nazirlərinin 40-cı iclasında iştirak edibEnergetika
20:19
"OPEC+" 2026-cı il üçün neft hasilatını sabit saxlamaq barədə qərar qəbul edib - YENİLƏNİBEnergetika
20:05
Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdəki ikinci oyununda da məğlub olubKomanda
19:57
Video
Mayamidə Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
19:42
Kiyev XBKK-yə hücumlarla bağlı Astanaya cavab verib: Qazax xalqına dəyişməz hörmətimizi təsdiqləyirikDigər ölkələr
19:34
Çin raketi "Shi jian-28" eksperimental peykini orbitə çıxarıbDigər ölkələr
19:22