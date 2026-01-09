Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Строительство третьего парома RoPax для ASCO в Баку вышло на завершающую стадию

    Инфраструктура
    • 09 января, 2026
    • 15:05
    Строительство третьего парома RoPax для ASCO в Баку вышло на завершающую стадию

    Строительство на Бакинском судостроительном заводе по заказу ASCO третьего судна-парома типа RoPax , вышло на завершающую стадию и ведется по утвержденному графику.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в рамках проекта завершены работы по сборке блоков основного корпуса судна. В настоящее время ведется монтаж трубопроводов, прокладка электрических кабелей, а также параллельно выполняются работы по установке систем вентиляции, монтажу механического оборудования, изоляции жилых помещений и разделению кают.

    По сравнению с ранее построенными аналогичными судами типа RoPax в проекте предусмотрен ряд нововведений. В их числе установка одного сервисного крана грузоподъемностью 3 тонны, размещение дополнительных резервуаров для системы сжатого воздуха, а также создание системы электропитания для рефрижераторных контейнеров.

    Кроме того, проект предусматривает оснащение судна системой обнаружения опасных газов в нижнем грузовом трюме, а также установку дополнительного пенного пожарного монитора.

    Также предусмотрено внедрение автоматической системы пропуска железнодорожных вагонов на пароме и установка тормозной системы на грузовой платформе. В главном машинном отделении будут установлены дополнительная система охлаждения, два сервисных люка и два служебных крана.

    Как и паромы "Азербайджан" и "Зарифа Алиева", новое судно будет развивать скорость до 14 узлов, сможет перевозить до 100 пассажиров и принимать 56 вагонов-цистерн либо 50 грузовых автомобилей. Длина судна составит 154,5 метра, ширина - 17,7 метра и высота борта - 7,5 метра.

    Новое судно имеет особое значение с точки зрения модернизации флота ASCO и увеличения транзитного потенциала страны. Как и другие суда компании, данный паром типа RoPax планируется использовать для перевозки грузов и пассажиров по Каспийскому морю, в рамках маршрута Среднего коридора.

    судостроительство паром Ro-Pax Бакинский судостроительный завод ASCO Средний коридор
    ASCO-nun sifarişi ilə inşa edilən 3-cü "RoPax" gəmisi üzrə işlər son mərhələdədir
    Construction of third RoPax vessel ordered by ASCO nears completion

    Последние новости

    15:42

    Авиакомпания flydubai отменила 17 рейсов из Дубая в иранские города

    Другие страны
    15:30

    Ровшан Тагиев: За год число ДТП в стране сократилось на 12%

    Происшествия
    15:29

    Фуад Мамедов: Чистота азербайджанского языка — ответственность всего общества

    Внутренняя политика
    15:24

    AZAL отменил рейс Баку–Тегеран–Баку

    Инфраструктура
    15:21

    В Баку началось строительство новых автомобильных и пешеходных тоннелей

    Инфраструктура
    15:19
    Фото

    Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов

    Энергетика
    15:19

    В Азербайджане арестован подозреваемый в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

    Происшествия
    15:16

    В грантовых конкурсах для НПО сделают акцент на чистоте азербайджанского языка

    Внутренняя политика
    15:10

    В Кыргызстане задержаны семь человек по подозрению в торговле наркотиками

    В регионе
    Лента новостей