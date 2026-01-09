Строительство третьего парома RoPax для ASCO в Баку вышло на завершающую стадию

Строительство на Бакинском судостроительном заводе по заказу ASCO третьего судна-парома типа RoPax , вышло на завершающую стадию и ведется по утвержденному графику.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в рамках проекта завершены работы по сборке блоков основного корпуса судна. В настоящее время ведется монтаж трубопроводов, прокладка электрических кабелей, а также параллельно выполняются работы по установке систем вентиляции, монтажу механического оборудования, изоляции жилых помещений и разделению кают.

По сравнению с ранее построенными аналогичными судами типа RoPax в проекте предусмотрен ряд нововведений. В их числе установка одного сервисного крана грузоподъемностью 3 тонны, размещение дополнительных резервуаров для системы сжатого воздуха, а также создание системы электропитания для рефрижераторных контейнеров.

Кроме того, проект предусматривает оснащение судна системой обнаружения опасных газов в нижнем грузовом трюме, а также установку дополнительного пенного пожарного монитора.

Также предусмотрено внедрение автоматической системы пропуска железнодорожных вагонов на пароме и установка тормозной системы на грузовой платформе. В главном машинном отделении будут установлены дополнительная система охлаждения, два сервисных люка и два служебных крана.

Как и паромы "Азербайджан" и "Зарифа Алиева", новое судно будет развивать скорость до 14 узлов, сможет перевозить до 100 пассажиров и принимать 56 вагонов-цистерн либо 50 грузовых автомобилей. Длина судна составит 154,5 метра, ширина - 17,7 метра и высота борта - 7,5 метра.

Новое судно имеет особое значение с точки зрения модернизации флота ASCO и увеличения транзитного потенциала страны. Как и другие суда компании, данный паром типа RoPax планируется использовать для перевозки грузов и пассажиров по Каспийскому морю, в рамках маршрута Среднего коридора.