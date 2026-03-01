В Тегеране прогремели взрывы

В эти минуты в Тегеране произошли взрывы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr.

Отметим, что после ударов США и Израиля верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд официальных лиц погибли. В связи с этим в стране объявлен траур, а жители выходят на улицы Тегерана, чтобы выразить скорбь.

На этом фоне сообщения о взрывах в столице усиливают опасения относительно возможных жертв и пострадавших, однако официальная информация по этому поводу пока не опубликована.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал четырнадцать американских военных баз, расположенных в странах Персидского залива.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.