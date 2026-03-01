Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Тегеране прогремели взрывы

    • 01 марта, 2026
    • 12:58
    В эти минуты в Тегеране произошли взрывы.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr.

    Отметим, что после ударов США и Израиля верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд официальных лиц погибли. В связи с этим в стране объявлен траур, а жители выходят на улицы Тегерана, чтобы выразить скорбь.

    На этом фоне сообщения о взрывах в столице усиливают опасения относительно возможных жертв и пострадавших, однако официальная информация по этому поводу пока не опубликована.

    28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал четырнадцать американских военных баз, расположенных в странах Персидского залива.

    В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

