ЦАХАЛ поразил более 70 объектов "Хезболлах" в Ливане
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 20:38
Армия Израиля сообщила, что в ходе широкомасштабной операции на юге Ливана нанесла удары по более 70 объектам "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
"Недавно ЦАХАЛ завершил широкомасштабную волну ударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана. В рамках этих ударов были поражены более 70 объектов, включая склады оружия, пусковые позиции и ракетные установки, принадлежащие "Хезболлах", в ряде районов", - говорится в сообщении.
Армия Израиля также сообщила, что нанесла очередной удар в Бейруте с целью ликвидации еще одного высокопоставленного деятеля из движения "Хезболлах".
