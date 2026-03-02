ЦАХАЛ поразил более 70 объектов "Хезболлах" в Ливане

Армия Израиля сообщила, что в ходе широкомасштабной операции на юге Ливана нанесла удары по более 70 объектам "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Недавно ЦАХАЛ завершил широкомасштабную волну ударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана. В рамках этих ударов были поражены более 70 объектов, включая склады оружия, пусковые позиции и ракетные установки, принадлежащие "Хезболлах", в ряде районов", - говорится в сообщении.

Армия Израиля также сообщила, что нанесла очередной удар в Бейруте с целью ликвидации еще одного высокопоставленного деятеля из движения "Хезболлах".