    ЦАХАЛ поразил более 70 объектов "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 20:38
    ЦАХАЛ поразил более 70 объектов Хезболлах в Ливане

    Армия Израиля сообщила, что в ходе широкомасштабной операции на юге Ливана нанесла удары по более 70 объектам "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

    "Недавно ЦАХАЛ завершил широкомасштабную волну ударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана. В рамках этих ударов были поражены более 70 объектов, включая склады оружия, пусковые позиции и ракетные установки, принадлежащие "Хезболлах", в ряде районов", - говорится в сообщении.

    Армия Израиля также сообщила, что нанесла очередной удар в Бейруте с целью ликвидации еще одного высокопоставленного деятеля из движения "Хезболлах".

    Израиль ЦАХАЛ Ливан
    IDF struck over 70 Hezbollah targets in Lebanon

