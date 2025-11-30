Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Тегеране началась встреча между главами МИД Ирана и Турции

    В регионе
    • 30 ноября, 2025
    • 14:24
    В Тегеране началась встреча между главами МИД Ирана и Турции

    В Тегеране началась встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на иранские СМИ.

    В рамках визита в Иран глава МИД Турции также проведет встречи с рядом высокопоставленных лиц.

    В ходе переговоров, в частности, будет обсуждена подготовка к IX заседанию Турецко-иранского высшего совета сотрудничества под председательством лидеров двух стран.

    Хакан Фидан Аббас Арагчи МИД Турции МИД Ирана
    Фото
    Türkiyə və İran XİN başçıları arasında görüş başlayıb
    Elvis

    Последние новости

    14:59

    Джамиль Гасанли вызван на допрос в СГБ

    Внутренняя политика
    14:56

    Экс-депутат Джамиль Гасанли пытался бежать из Азербайджана

    Происшествия
    14:40

    В Кыргызстане из-за нарушений на выборах уволены три чиновника

    Другие страны
    14:25

    Защитник "Реала" пропустит матч с "Жироной"

    Футбол
    14:24
    Фото

    В Тегеране началась встреча между главами МИД Ирана и Турции

    В регионе
    14:05

    Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

    Другие страны
    13:47

    Беларусь выразила готовность к диалогу с НАТО по безопасности

    Другие страны
    13:40
    Фото

    В ДТП на трассе Баку-Губа скончался пешеход

    Происшествия
    13:36

    Хакан Фидан: Путин готов к миру "при определенных условиях"

    Другие страны
    Лента новостей