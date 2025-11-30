В Тегеране началась встреча между главами МИД Ирана и Турции
- 30 ноября, 2025
- 14:24
В Тегеране началась встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на иранские СМИ.
В рамках визита в Иран глава МИД Турции также проведет встречи с рядом высокопоставленных лиц.
В ходе переговоров, в частности, будет обсуждена подготовка к IX заседанию Турецко-иранского высшего совета сотрудничества под председательством лидеров двух стран.
