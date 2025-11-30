İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyə və İran XİN başçıları arasında görüş başlayıb

    Region
    • 30 noyabr, 2025
    • 14:12
    Türkiyə və İran XİN başçıları arasında görüş başlayıb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla iranlı həmkarı Abbas Əraqçi arasında görüş başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-i məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, H.Fidan İranda səfərdədir.

    В Тегеране началась встреча между главами МИД Ирана и Турции

