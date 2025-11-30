Türkiyə və İran XİN başçıları arasında görüş başlayıb
Region
- 30 noyabr, 2025
- 14:12
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla iranlı həmkarı Abbas Əraqçi arasında görüş başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-i məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, H.Fidan İranda səfərdədir.
