В Тебризе учебный самолет врезался в здание

В Тебризе учебный самолет во время посадки съехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в одно из боковых зданий аэропорта.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью Международного аэропорта Тебриза Хади Нежати.

По его словам, в результате инцидента пилот не пострадал, однако фюзеляж легкомоторного самолета получил серьезные повреждения.

"Точная причина происшествия пока неизвестна, эксперты Организации гражданской авиации продолжают расследование", - отметил Нежати.