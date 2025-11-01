Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В регионе
    • 01 ноября, 2025
    • 14:39
    В Тебризе учебный самолет врезался в здание

    В Тебризе учебный самолет во время посадки съехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в одно из боковых зданий аэропорта.

    Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью Международного аэропорта Тебриза Хади Нежати.

    По его словам, в результате инцидента пилот не пострадал, однако фюзеляж легкомоторного самолета получил серьезные повреждения.

    "Точная причина происшествия пока неизвестна, эксперты Организации гражданской авиации продолжают расследование", - отметил Нежати.

