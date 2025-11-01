В Тебризе учебный самолет врезался в здание
В регионе
01 ноября, 2025
14:39
В Тебризе учебный самолет во время посадки съехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в одно из боковых зданий аэропорта.
Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью Международного аэропорта Тебриза Хади Нежати.
По его словам, в результате инцидента пилот не пострадал, однако фюзеляж легкомоторного самолета получил серьезные повреждения.
"Точная причина происшествия пока неизвестна, эксперты Организации гражданской авиации продолжают расследование", - отметил Нежати.
