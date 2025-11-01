İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Region
    • 01 noyabr, 2025
    • 13:50
    Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin mərkəzi Təbrizin beynəlxalq hava limanında təlim təyyarəsi eniş zamanı uçuş-enmə zolağından çıxaraq aerportun yan binalarından birinə çırpılıb.

    "Report" İSNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Təbriz hava limanının ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin məsul şəxsi Hadi Nejati bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hadisə zamanı pilot xəsarət almayıb:

    "Qəzanın dəqiq səbəbi hələ də məlum deyil və Mülki Aviasiya Təşkilatının ekspertləri bu məsələ ilə bağlı araşdırmaları davam etdirirlər".

    H.Nejati "Şahin Bal Aseman" şirkətinə məxsus yüngül mühərrikli təyyarnin gövdəsinin isə ciddi zədələndiyini bildirib.

    İran Şərqi Azərbaycan Təbriz təyyarə

    Son xəbərlər

    14:07

    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" qrup mərhələsində sonuncu matçına çıxacaq

    Komanda
    14:01

    Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıb

    Digər
    13:50

    Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Region
    13:46

    Bakı metrosunun keçidlərində NFC dəstəkləyən bank kartları ilə test rejimində ödəniş imkanı yaradılıb

    İnfrastruktur
    13:37

    Səbinə Salmanova: Omanda Azərbaycan səfirliyinin açılması tarixi hadisədir - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:36

    G7 Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumları fonunda Kiyevə dəstək vəd edir

    Digər ölkələr
    13:35

    "Express Lombard" 2 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    13:28

    Vitali Kim: Nikolayevin atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:26

    Azərbaycanda elektron ticarətin payı nağdsız ödənişlərin 88 %-nə yaxınlaşıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti