Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb
Region
- 01 noyabr, 2025
- 13:50
İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin mərkəzi Təbrizin beynəlxalq hava limanında təlim təyyarəsi eniş zamanı uçuş-enmə zolağından çıxaraq aerportun yan binalarından birinə çırpılıb.
"Report" İSNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Təbriz hava limanının ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin məsul şəxsi Hadi Nejati bildirib.
Onun sözlərinə görə, hadisə zamanı pilot xəsarət almayıb:
"Qəzanın dəqiq səbəbi hələ də məlum deyil və Mülki Aviasiya Təşkilatının ekspertləri bu məsələ ilə bağlı araşdırmaları davam etdirirlər".
H.Nejati "Şahin Bal Aseman" şirkətinə məxsus yüngül mühərrikli təyyarnin gövdəsinin isə ciddi zədələndiyini bildirib.
Son xəbərlər
14:07
UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" qrup mərhələsində sonuncu matçına çıxacaqKomanda
14:01
Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıbDigər
13:50
Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıbRegion
13:46
Bakı metrosunun keçidlərində NFC dəstəkləyən bank kartları ilə test rejimində ödəniş imkanı yaradılıbİnfrastruktur
13:37
Səbinə Salmanova: Omanda Azərbaycan səfirliyinin açılması tarixi hadisədir - MÜSAHİBƏXarici siyasət
13:36
G7 Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumları fonunda Kiyevə dəstək vəd edirDigər ölkələr
13:35
"Express Lombard" 2 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
13:28
Vitali Kim: Nikolayevin atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:26