    В Тебризе издана книга на азербайджанском языке

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 17:53
    В Тебризе издана книга на азербайджанском языке

    В городе Тебризе - административном центре иранской провинции Восточный Азербайджан - вышла в свет книга "Әlifba mahnıları" на азербайджанском языке.

    Как сообщает Report, авторами изданных в книге стихов являются Солмаз Гасанпур, Лачын Рзаи и Маджид Азми.

    Иллюстрации подготовил Умид Нияйешин, редактор книги - Маджид Азми.

    Книга на 36 страниц напечатана тиражом 1000 экземпляров в одном из тебризских издательств. Лицензию на публикацию предоставило управление Министерства культуры Ирана по Восточному Азербайджану.

    Тебриз книга азербайджанский язык
    Təbrizdə Azərbaycan türkcəsində "Əlifba mahnıları" kitabı çapdan çıxıb

    Лента новостей