В Тебризе издана книга на азербайджанском языке
В регионе
- 19 ноября, 2025
- 17:53
В городе Тебризе - административном центре иранской провинции Восточный Азербайджан - вышла в свет книга "Әlifba mahnıları" на азербайджанском языке.
Как сообщает Report, авторами изданных в книге стихов являются Солмаз Гасанпур, Лачын Рзаи и Маджид Азми.
Иллюстрации подготовил Умид Нияйешин, редактор книги - Маджид Азми.
Книга на 36 страниц напечатана тиражом 1000 экземпляров в одном из тебризских издательств. Лицензию на публикацию предоставило управление Министерства культуры Ирана по Восточному Азербайджану.
