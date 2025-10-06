В Тбилиси состоится презентация фильма "Полковник", посвященного азербайджанскому военному

В Тбилиси состоится презентация документального фильма "Полковник", посвященного жизни и деятельности выдающегося азербайджанского военного Вели бека Ядигарова.

Как сообщает грузинское бюро Report, показ фильма состоится 11 октября 2025 года в 17:00 при совместной организации Министерства культуры Азербайджана и студии документальных фильмов "Салнаме", при поддержке посольства Азербайджана в Грузии.

Фильм, снятый по государственному заказу, рассказывает о жизненном пути полковника Вели бека Ядигара, служившего в армиях Царской России, Азербайджанской Демократической Республики и Польши, получившего высокие военные звания во всех трех странах и награжденного многочисленными орденами и медалями.

Режиссер фильма - Тахир Алиев, автор идеи - бывший премьер-министр и министр иностранных дел Азербайджана, общественно-политический деятель из Тбилиси Гасан Гасанов, сценарист - Рамиль Алекберов, оператор - Фаиг Керимов, композитор - Азер Гаджиалескерли, продюсер - Назим Гусейнов.

Съемки фильма проходили в Азербайджане, Грузии и Польше.