Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Тбилиси состоится презентация фильма "Полковник", посвященного азербайджанскому военному

    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 17:46
    В Тбилиси состоится презентация фильма Полковник, посвященного азербайджанскому военному

    В Тбилиси состоится презентация документального фильма "Полковник", посвященного жизни и деятельности выдающегося азербайджанского военного Вели бека Ядигарова.

    Как сообщает грузинское бюро Report, показ фильма состоится 11 октября 2025 года в 17:00 при совместной организации Министерства культуры Азербайджана и студии документальных фильмов "Салнаме", при поддержке посольства Азербайджана в Грузии.

    Фильм, снятый по государственному заказу, рассказывает о жизненном пути полковника Вели бека Ядигара, служившего в армиях Царской России, Азербайджанской Демократической Республики и Польши, получившего высокие военные звания во всех трех странах и награжденного многочисленными орденами и медалями.

    Режиссер фильма - Тахир Алиев, автор идеи - бывший премьер-министр и министр иностранных дел Азербайджана, общественно-политический деятель из Тбилиси Гасан Гасанов, сценарист - Рамиль Алекберов, оператор - Фаиг Керимов, композитор - Азер Гаджиалескерли, продюсер - Назим Гусейнов.

    Съемки фильма проходили в Азербайджане, Грузии и Польше.

    Тбилиси Грузия документальный фильм презентация
    Tbilisidə azərbaycanlı hərbçiyə həsr edilən "Polkovnik" filminin təqdimatı olacaq

    Последние новости

    18:15

    В Азербайджане впервые началось внедрение функциональности "Открытого банкинга"

    Финансы
    17:58

    Азербайджанские стрелки завершили III Игры СНГ с 3 медалями - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:56

    В Бакинском порту зафиксирован рекордный показатель перевалки грузов

    Инфраструктура
    17:52

    Инвестиционная компания Трони увеличивает уставный капитал

    Финансы
    17:52

    Планировавшего теракт в синагоге Пятигорска заключили под стражу

    В регионе
    17:46

    В Тбилиси состоится презентация фильма "Полковник", посвященного азербайджанскому военному

    В регионе
    17:40
    Фото

    Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:40

    Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ по наращиванию добычи - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:29

    ИВ: В центре Баку сносятся аварийные, а не исторические здания

    Внутренняя политика
    Лента новостей