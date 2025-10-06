İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Tbilisidə azərbaycanlı hərbçiyə həsr edilən "Polkovnik" filminin təqdimatı olacaq

    Region
    • 06 oktyabr, 2025
    • 17:20
    Tbilisidə azərbaycanlı hərbçiyə həsr edilən Polkovnik filminin təqdimatı olacaq

    Tbilisidə görkəmli azərbaycanlı hərbçi Vəli bəy Yadigarovun həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş "Polkovnik" sənədli filminin təqdimatı keçiriləcək.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, filmin nümayişi Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi və "Salnamə" sənədli filmlər studiyasının birgə təşkilatçılığı, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin dəstəyi ilə 11 oktyabr 2025-ci il tarixdə Vaxtanq Salaridze adına konsert zalında baş tutacaq.

    Dövlət sifarişi ilə çəkilən ekran əsəri Çar Rusiyası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Polşa ordularında xidmət etmiş, hər üç ölkədə yüksək hərbi rütbələr qazanaraq bir çox orden və medallarla təltif olunmuş polkovnik Vəli bəy Yadigarın həyat yolundan bəhs edir.

    Filmin rejissoru Tahir Əliyev, ideya müəllifi Azərbaycanın sabiq baş naziri və xarici işlər naziri, Tbilisidən olan ictimai-siyasi xadim Həsən Həsənov, ssenari müəllifi Ramil Ələkbərov, operatoru Faiq Kərimov, bəstəkarı Azər Hacıələsgərli, prodüseri isə Nazim Hüseynovdur.

    Filmin çəkilişləri Azərbaycan, Gürcüstan və Polşada aparılıb.

    Bu ekran əsəri təkcə Vəli bəy Yadigarovun şəxsi qəhrəmanlığını deyil, həm də Azərbaycan hərb tarixində və Qafqaz regionunun hərbi-siyasi proseslərində onun oynadığı mühüm rolu tamaşaçılara təqdim edir.

    Gürcüstan Tbilisi film təqdimatı Vəli bəy Yadigarov

    Son xəbərlər

    17:45

    "Azərmetalinvest"in səhmdarlarının yığıncağı yenidən keçiriləcək

    Maliyyə
    17:39

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol milisi üçüncü yer uğrunda oyuna çıxacaq

    Komanda
    17:38

    Sabah Sədərək rayonunda işıq olmayacaq

    Energetika
    17:38
    Foto

    Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    17:33

    "Troni İnvestisiya Şirkəti" nizamnamə kapitalını bir qədər də artırır

    Maliyyə
    17:33

    Azərbaycanın güllə atıcıları III MDB Oyunarını 3 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:32

    Azərbaycan qılıncoynatma millisinin baş məşqçisi: "Ümidimiz böyükdür, sabah qızıl medal qazana bilərik"

    Fərdi
    17:28

    Azərbaycanda Ani Ödəniş Sisteminin tarif siyasətinə yenidən baxılacaq

    Maliyyə
    17:27

    Bakı Limanında son 22 ilin ən yüksək nəticəsi qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti