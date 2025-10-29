В Тбилиси пройдет концерт, посвященный Дню Победы Азербайджана

Посольство Азербайджана в Грузии организует торжественную концертную программу в Тбилиси по случаю 5-й годовщины Дня Победы - 8 Ноября.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие состоится 6 ноября в Тбилисском государственном академическом театре имени Шота Руставели.

По информации посольства, цель мероприятия - отметить историческую победу Азербайджана в Отечественной войне, почтить память шехидов, а также укрепить солидарность среди представителей азербайджанской общины в Грузии.

День Победы отмечается 8 ноября в связи с годовщиной восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения города Шуша от оккупации.