В Тбилиси пройдет концерт, посвященный Дню Победы Азербайджана
В регионе
- 29 октября, 2025
- 18:06
Посольство Азербайджана в Грузии организует торжественную концертную программу в Тбилиси по случаю 5-й годовщины Дня Победы - 8 Ноября.
Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие состоится 6 ноября в Тбилисском государственном академическом театре имени Шота Руставели.
По информации посольства, цель мероприятия - отметить историческую победу Азербайджана в Отечественной войне, почтить память шехидов, а также укрепить солидарность среди представителей азербайджанской общины в Грузии.
День Победы отмечается 8 ноября в связи с годовщиной восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения города Шуша от оккупации.
