В Тбилиси проходит акция с требованием обнародовать договор с "Газпромом"

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Акция с требованием разглашения условий нового договора между правительством Грузии и "Газпромом" проходит в Тбилиси перед зданием правительственной администрации с участием оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее сторонников, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Главная причина, по которой мы сегодня собрались, это напоминание правительству о своих обязательствах. Руководство обязуется разгласить все соглашения и проходящие переговоры", — заявил журналистам участник акции Вахтанг Беридзе.

Член партии "Нацдвижения" Георгий Ониани считает неприемлемым, что "общество не информировано о том, какую сумму получает Грузия за транзит 1 кубометра газа, по законодательству какой страны решается спор в случае его появления, когда конкретно был подписан договор".