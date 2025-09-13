В Тбилиси проходит акция под названием "Сохраним безвизовый режим"

Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 20:45
    В центре Тбилиси проходит акция под названием "Сохраним безвизовый режим".

    Как сообщает местное бюро Report, сначала участники акции собрались перед Тбилисским государственным университетом, а затем прошествовали по проспекту Руставели к парламенту.

    Лозунгами акции были "Нет российскому режиму", "Сохраним безвизовый режим". В руках участники держат плакаты различного содержания, а также флаги Грузии и Европейского Союза.

    Протестующие также остановились перед избирательным штабом мэра грузинской столицы Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили, скандируя различные лозунги.

    В акции принимают участие и представители оппозиционных партий. Среди них есть представители партий, которые хотят бойкотировать выборы 4 октября.

