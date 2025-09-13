İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Tbilisidə "Vizasız rejimi qoruyaq" adlı aksiya keçirilir

    Region
    • 13 sentyabr, 2025
    • 20:25
    Tbilisidə Vizasız rejimi qoruyaq adlı aksiya keçirilir

    Tbilisidə "Vizasız rejimi qoruyaq" adlı aksiya keçirilir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, əvvəlcə aksiya iştirakçıları Tbilisi Dövlət Universitetinin qarşısında toplaşıb, daha sonra Rustaveli prospekti boyunca parlamentə doğru yürüş ediblər.

    Aksiyanın şüarları "Rusiya rejiminə yox", "Vizasız rejimi qoruyaq" olub. İştirakçıların əlində müxtəlif məzmunlu plakatlar, həmçinin Gürcüstan və Avropa İttifaqının bayraqları var.

    Etirazçılar Melikişvili prospektində Kaxa Kaladzenin seçki qərargahı qarşısında da dayanaraq müxtəlif şüarlar səsləndiriblər.

    Aksiyada müxalifət partiyalarının nümayəndələri də iştirak edir. Onların arasında 4 oktyabr seçkilərini boykot etmək istəyən partiyaların təmsilçiləri də var.

    Tbilisi Aksiya vizasız rejim
    В Тбилиси проходит акция под названием "Сохраним безвизовый режим"

    Son xəbərlər

    20:44

    Londonda etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb

    Digər ölkələr
    20:30

    Polşa Rusiya təhdidinə görə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, hava limanı bağlanıb

    Digər ölkələr
    20:26

    Argentina Ukraynaya qoşun göndərmə imkanını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    20:25

    Tbilisidə "Vizasız rejimi qoruyaq" adlı aksiya keçirilir

    Region
    20:18

    Zelenski Avropaya səslənib: Sanksiya tətbiq etməmək üçün bəhanə axtarmayın

    Digər ölkələr
    20:07

    Madriddə bardakı partlayışda xəsarət alanların sayı 25-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:02
    Foto

    Cəlilabadın Göytəpə şəhərində şəhid adı daşıyan küçələr asfaltlanıb

    Daxili siyasət
    19:54

    Slovakiyada idman təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:40

    Fransanın müxalifət nümayəndəsi: Etirazlar Makronun istefası ilə nəticələnməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti