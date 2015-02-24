​В Тбилиси открывается форум по ядерной безопасности

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Тбилиси открывается форум по ядерной и радиационной безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в ходе двухдневной конференции участники обсудят вопросы ядерной и радиационной безопасности, их глобальные и региональные аспекты, национальные меры реагирования на ядерную угрозу.

Организаторами форума являются Министерство иностранных дел Грузии, МВД и гражданский совет по обороне и безопасности.

В работе форума примут участие как грузинские, так и зарубежные специалисты и эксперты, а также официальные лица из США, Европы и Азии, в частности, Азербайджана, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Украины, Казахстана, Армении, Швеции, Великобритании, Египта, Иордании, Израиля.