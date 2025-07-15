В Тбилиси обсудили восстановление ж/д пассажирского сообщения между Азербайджаном и Грузией

Председатель "Азербайджанских железных дорог" Ровшан Рустамов и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили провели встречу в Тбилиси.
Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
В ходе переговоров стороны обсуждали возможность восстановления пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами.
Отмечается, что на встрече в Тбилиси Рустамов и Квривишвили в очередной раз подчеркнули важность данного вопроса.
Напомним, что министр Квривишвили недавно находилась с визитом в Азербайджане. Ее принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, также министр провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками страны.