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В Тбилиси обсудили восстановление ж/д пассажирского сообщения между Азербайджаном и Грузией

В Тбилиси обсудили восстановление ж/д пассажирского сообщения между Азербайджаном и Грузией В Тбилиси обсудили восстановление ж/д пассажирского сообщения между Азербайджаном и Грузией
В регионе
15 июля 2025 г. 13:12
В Тбилиси обсудили восстановление ж/д пассажирского сообщения между Азербайджаном и Грузией

Председатель "Азербайджанских железных дорог" Ровшан Рустамов и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили провели встречу в Тбилиси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

В ходе переговоров стороны обсуждали возможность восстановления пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами.

Отмечается, что на встрече в Тбилиси Рустамов и Квривишвили в очередной раз подчеркнули важность данного вопроса.

Напомним, что министр Квривишвили недавно находилась с визитом в Азербайджане. Ее принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, также министр провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan dəmir yolu ilə sərnişindaşımalarının bərpasını müzakirə edib

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