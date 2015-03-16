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    В Тбилиси обсудили региональное сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией

    Международная конференция Будущее трехстороннего сотрудничества: новые перспективы и вызовы состоялась в Тбилиси

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Международная конференция с участием Грузии, Турции и Азербайджана на тему "Будущее трехстороннего сотрудничества: новые перспективы и вызовы" состоялась сегодня в Тбилиси, сообщает Report cо ссылкой на "Новости-Грузия". 

    В ходе конференции главы исследовательских организаций, а также представители государственных ведомств трех стран обсудили вопросы повышения региональной безопасности, развития трехстороннего экономического сотрудничества, возможности транспортного сообщения между Востоком и Западом через Шелковый путь.

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